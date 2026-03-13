Reclaman por la falta de electricidad y WiFi en una escuela rural de Chicoana

Se trata del colegio secundario “Islas Malvinas” de Agua Negra anexo del colegio de Chicoana. El edificio está ubicado en la Ruta provincial 33 camino a Cachi, a unos 27 kilómetros de la rotonda de Chicoana.

Ivana Domínguez, madre de uno de los alumnos habló con Radio Salta y contó la problemática.

El edificio -brinda servicio de educación secundaria a 23 alumnos- fue recién construído, aunque no fue inaugurado todavía.

Indicó que la conexión de los paneles solares debe hacerse con personal especializado. “No lo pueden hacer los docentes”, expresó.

La madre dijo además que el establecimiento necesita de forma urgente otra ordenanza, porque la única persona asignada a tareas de limpieza está cumpliendo funciones de preceptora.