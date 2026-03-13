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Otro accidente laboral trágico: Un trabajador murió tras caer de un silo

El incidente ocurrió en los primeros minutos de hoy en Campichuelo, localidad norteña de Embarcación.

Salta Hoy

13 / 03 / 2026

 

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El hombre estaba en la parte superior de un silo de cereales, a una altura considerable, cuando perdió el equilibrio y cayó.

Sufrió un fuerte golpe en el cráneo y falleció, a pesar de los pedidos de auxilio.

Ahora se espera el resultado de las pericias para determinar responsabilidades.

Este trágico accidente se suma a otro ocurrido recientemente en Avenida Yrigoyen al 2.200 de esta capital, donde un trabajador murió electrocutado. 

 

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