Otro accidente laboral trágico: Un trabajador murió tras caer de un silo
El incidente ocurrió en los primeros minutos de hoy en Campichuelo, localidad norteña de Embarcación.
Salta Hoy
13 / 03 / 2026
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El hombre estaba en la parte superior de un silo de cereales, a una altura considerable, cuando perdió el equilibrio y cayó.
Sufrió un fuerte golpe en el cráneo y falleció, a pesar de los pedidos de auxilio.
Ahora se espera el resultado de las pericias para determinar responsabilidades.
Este trágico accidente se suma a otro ocurrido recientemente en Avenida Yrigoyen al 2.200 de esta capital, donde un trabajador murió electrocutado.