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Motociclista quiso esquivar a un perro suelto, cayó y se quebró un brazo

Esta mañana, un hombre de 35 años sufrió un accidente en la calle Rubén Darío al 2000, zona oeste de la capital.

Salta Hoy

13 / 03 / 2026

 

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El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 cuando un perro se cruzó repentinamente en su camino. 

El motociclista, a bordo de una moto de 150 centímetros cúbicos, hizo una maniobra para evitar al animal y perdió el control. 

Como resultado, cayó al pavimento y sufrió politraumatismos y una fractura en su brazo izquierdo. 

Ahora se encuentra internado en el hospital San Bernardo y este accidente le impedirá trabajar y tendrá que hacer rehabilitación debido a las lesiones.

 

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