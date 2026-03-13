Motociclista quiso esquivar a un perro suelto, cayó y se quebró un brazo

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 cuando un perro se cruzó repentinamente en su camino.

El motociclista, a bordo de una moto de 150 centímetros cúbicos, hizo una maniobra para evitar al animal y perdió el control.

Como resultado, cayó al pavimento y sufrió politraumatismos y una fractura en su brazo izquierdo.

Ahora se encuentra internado en el hospital San Bernardo y este accidente le impedirá trabajar y tendrá que hacer rehabilitación debido a las lesiones.