Los ganaderos salteños volvieron a reclamar por el pésimo estado de las rutas

“Desde la Sociedad Rural Salteña queremos expresar nuestra profunda preocupación por el estado actual de las rutas provinciales y nacionales”, inicia el comunicado que llegó a Radio Salta.

“Este grave problema no sólo afecta a la producción, acá corre peligro la vida de todos los ciudadanos”, reafirmó Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural de Salta.

Mencionó cómo la lluvia afectó los puentes que no fueron mantenidos durante muchos años y muchas gestiones.

Figueroa recordó que actualmente existen dos puentes con serio riesgo de derrumbe, ubicados sobre la Ruta Nacional 16 y la Ruta provincial 5.

Anticipó que gran parte de la producción del departamento Anta podría sufrir las consecuencias con incremento de los fletes.

“Solicitamos a las autoridades competentes una rápida intervención en estos casos urgentes y, al mismo tiempo, que se impulsen de manera sostenida los trabajos necesarios para la reconstrucción y el fortalecimiento de la infraestructura vial de nuestra provincia”, cierra el comunicado de Sociedad Rural .