La Orquesta Sinfónica de Salta conmemora hoy a la mujer
Con Annunziata Tomaro como directora invitada, la Orquesta brindará un concierto especial esta noche desde las 21:00 en el Teatro Provincial.
Salta Hoy
13 / 03 / 2026
Las sopranos Agustina Ginocchio, Lucero Solís Simón y Romina Andrea cantarán arias de famosas óperas, acompañadas de la Sinfonía Nro. 4 de Schumann y la obertura La Cenicienta, de Rossini.
Annunziata Tomaro, la directora invitada manifestó que “se trata de una gran suerte tener a tres jóvenes soprano salteñas en este concierto representando a personalidades femeninas independientes, inteligentes y seductoras”.
A su turno, la soprano Agustina Ginocchio Fortuny invitó a todos a la audición de esta noche.
Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital vamos.gob.ar. El valor es de $8000, más $1200 del servicio de la ticketera.
Como es habitual en los conciertos de la Orquesta, hay entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, en número limitado.