La Orquesta Sinfónica de Salta conmemora hoy a la mujer

Las sopranos Agustina Ginocchio, Lucero Solís Simón y Romina Andrea cantarán arias de famosas óperas, acompañadas de la Sinfonía Nro. 4 de Schumann y la obertura La Cenicienta, de Rossini.

Annunziata Tomaro, la directora invitada manifestó que “se trata de una gran suerte tener a tres jóvenes soprano salteñas en este concierto representando a personalidades femeninas independientes, inteligentes y seductoras”.

A su turno, la soprano Agustina Ginocchio Fortuny invitó a todos a la audición de esta noche.

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital vamos.gob.ar. El valor es de $8000, más $1200 del servicio de la ticketera.

Como es habitual en los conciertos de la Orquesta, hay entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, en número limitado.