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La Orquesta Sinfónica de Salta conmemora hoy a la mujer

Con Annunziata Tomaro como directora invitada, la Orquesta brindará un concierto especial esta noche desde las 21:00 en el Teatro Provincial.

Salta Hoy

13 / 03 / 2026

 

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Las sopranos Agustina Ginocchio, Lucero Solís Simón y Romina Andrea cantarán arias de famosas óperas, acompañadas de la Sinfonía Nro. 4 de Schumann y la obertura La Cenicienta, de Rossini.

Annunziata Tomaro, la directora invitada  manifestó que “se trata de una gran suerte tener a tres jóvenes soprano salteñas en este concierto representando a personalidades femeninas independientes, inteligentes y seductoras”.

A su turno, la soprano Agustina Ginocchio Fortuny invitó a todos a la audición de esta noche.

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital vamos.gob.ar. El valor es de $8000, más $1200 del servicio de la ticketera. 

Como es habitual en los conciertos de la Orquesta, hay entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, en número limitado.

 

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