Por seguridad: Cierran un canal pluvial

Las tareas consisten en la construcción de una losa por lo que el canal pasará a ser subterráneo.

Alfredo Vorano, subsecretario de Mantenimiento Urbano, explicó que “se trata de un tramo del canal pluvial que se encontraba a cielo abierto y generaba cierto riesgo para las personas que suelen utilizar las vías del tren como paso peatonal para acortar distancias”.

“Ante esta situación se decidió cerrar el canal mediante la construcción de una losa y encofrado, es decir que ahora se convertirá en un desagüe subterráneo que seguirá cumpliendo su función”, detalló el funcionario.

Actualmente se está trabajando en el cerramiento para luego poder colocar el nuevo hormigón; por lo que se solicita a las personas que respeten el tiempo de fraguado y las indicaciones para prevenir cualquier tipo de percance.

Es importante destacar que, el canal pluvial recibe el agua desde la zona macrocentro oeste y se desemboca en el desagüe subterráneo de la calle Deán Funes para luego conectarse con el que se encuentra en la avenida Entre Ríos.



