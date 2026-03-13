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Manejaba ebrio y mató a un motociclista: Ahora la justicia agravó su acusación

El hecho ocurrió en noviembre pasado en la Avenida del Carnaval, zona sur de la ciudad de Salta. Inicialmente el acusado fue imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito, pero en el avance investigativo, se amplió la acusación por homicidio simple con dolo eventual.

Salta Hoy

13 / 03 / 2026

 

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Durante la audiencia de imputación realizada este jueves, el acusado fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar.

La investigación sostiene que el acusado circulaba a alta velocidad, realizó maniobras imprudentes de adelantamiento e invadió el carril contrario, impactando frontalmente contra la motocicleta que conducía Santiago Jesús Liquín de 25 años, quien sufrió graves lesiones y falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico y politraumatismos.

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