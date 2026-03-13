Manejaba ebrio y mató a un motociclista: Ahora la justicia agravó su acusación

Durante la audiencia de imputación realizada este jueves, el acusado fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar.

La investigación sostiene que el acusado circulaba a alta velocidad, realizó maniobras imprudentes de adelantamiento e invadió el carril contrario, impactando frontalmente contra la motocicleta que conducía Santiago Jesús Liquín de 25 años, quien sufrió graves lesiones y falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico y politraumatismos.