Choferes de Saeta muy preocupados por el avance de las aplicaciones de transporte

“Estamos muy preocupados por las fuentes laborales de nuestros compañeros”, dijeron desde la UTA.

En una reunión entre el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte y los directivos de Saeta se abordó este tema además de un pedido de incremento de salario.

El encuentro fue encabezado por la vicepresidente de Saeta, Laura Montarcé y contó con la participación de los directores Paula Majul y José Licuime, y del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor de Salta, Pedro Cruz.

“Acordamos seguir el aumento que recibieron los compañeros de Buenos Aires “es decir “recibir un aumento escalonado hasta llegar a millón y medio de pesos de sueldo”, indicó por Radio Salta, Gerónimo Requena, responsable de prensa del gremio UTA.

“Esto comenzó porque muchas personas se quedaron sin trabajo y están realizando el servicio de transporte con las aplicaciones”, explicó Requena.

Comentó que muchas personas -por ahorro- prefieren realizar el viaje en las aplicaciones antes que en Saeta y esto está afectando directamente al sistema, ya golpeado por la supresión de los subsidios nacionales.

“Nosotros como trabajadores vamos a defender el sistema de Saeta porque es algo muy bueno para los pasajeros y para nosotros los choferes. Siempre fueron responsables, pagaron en tiempo y forma y nosotros no queremos volver atrás”, manifestó Requena.