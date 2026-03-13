Hirpace ya no puede pagar la luz

La deuda llega a casi un año de antigüedad e Hirpace logra sostenerse gracias a la colaboración de particulares y empresas protectoras.

La institución brinda servicio a personas con discapacidades desde el nacimiento hasta los 25 años. Ahora tienen más de 200 alumnos a quienes se les brinda rehabilitación, higiene, educación y alimentación.

“Somos un equipo de 90 personas para atender a las diferentes patologías” expresó Peralta y mencionó que una boleta de luz de Hirpace llega al millón de pesos.