Hirpace ya no puede pagar la luz
La institución que ayuda a 200 chicos con parálisis cerebral está atravesando una gravísima crisis financiera por la demora en el pago de obras sociales, Pami e Incluir Salud. “Nosotros haremos todo lo posible para no cerrar” dijo hoy por Radio Salta, Amalia Peralta, presidenta de la comisión directiva de la institución.
Salta Hoy
13 / 03 / 2026
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La deuda llega a casi un año de antigüedad e Hirpace logra sostenerse gracias a la colaboración de particulares y empresas protectoras.
La institución brinda servicio a personas con discapacidades desde el nacimiento hasta los 25 años. Ahora tienen más de 200 alumnos a quienes se les brinda rehabilitación, higiene, educación y alimentación.
“Somos un equipo de 90 personas para atender a las diferentes patologías” expresó Peralta y mencionó que una boleta de luz de Hirpace llega al millón de pesos.