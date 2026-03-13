Caso Cordeyro: Vuelven a pedir por una profunda investigación

Esta mañana se realizó un acto en el cual se recordó la memoria de los comisarios Vicente Cordeyro y Néstor Píccolo con el descubrimiento de dos placas.

La formación se realizó en la plaza “Caídos en Cumplimiento del Deber”, ubicada en la primera etapa del Barrio Parque General Belgrano.

“Como familia, camaradas y ciudadanos necesitamos que se sepa la verdad, queremos transparencia, queremos justicia”, dijo Trinidad Cortez, viuda de Cordeyro.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, luego de varios días de estar desaparecido, el cuerpo de Cordeyro fue hallado en un cerro en San Lorenzo, en lo que fue presentado por los investigadores como un supuesto suicidio.