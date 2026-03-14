 imagen

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:1 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 8:1 HRS

 

Misa

Celebración Eucarística 

PROX. 08:00 a 14:1 HRS

 

Folcloreando a lo grande

El magazine más divertido de la radiofonía salteña., la mejor compañía de cada domingo.  Música, comentarios, humor, y contacto con los oyentes de toda la Provincia.

PROX. 14:00 a 16:1 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:1 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

 

Toda la programación

Refuerzan las recomendaciones para prevenir el hantavirus en Salta

La mayor concentración se registra en el departamento Orán.

Salta Hoy

14 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública de Salta difundió un nuevo informe epidemiológico y reforzó las medidas de prevención frente al Hantavirus, una infección transmitida por roedores silvestres que puede provocar cuadros graves.

Según el reporte correspondiente a las semanas epidemiológicas 1 a 10 de 2026, en la provincia de Salta ya se confirmaron 12 casos de la enfermedad. La mayor concentración se registra en el departamento Orán, con 10 diagnósticos positivos, de los cuales ocho corresponden a San Ramón de la Nueva Orán y dos a Colonia Santa Rosa.

Los otros casos confirmados se registraron en General Güemes y Tartagal, en el departamento General José de San Martín.

Además, el sistema sanitario mantiene 50 casos sospechosos bajo seguimiento epidemiológico en distintos puntos de la provincia, entre ellos Capital, Rivadavia, Santa Victoria y Anta.

El informe también confirmó dos fallecimientos vinculados a la enfermedad, uno en el departamento General San Martín y otro en Orán. Ambas víctimas pertenecían al grupo etario de entre 20 y 50 años. De los casos confirmados, 10 corresponden a hombres y dos a mujeres.

Síntomas de alerta

El hantavirus suele comenzar con síntomas similares a los de una gripe. Entre los principales signos se encuentran fiebre alta, dolores musculares, escalofríos y dolor de cabeza.

También pueden aparecer náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, el síntoma más grave es la dificultad respiratoria, que puede presentarse en etapas avanzadas y requiere atención médica inmediata.

Medidas de prevención

Desde la cartera sanitaria recordaron que el contagio ocurre principalmente al inhalar partículas provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados.

Por ello, recomendaron ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar, humedecer los pisos con agua y lavandina antes de barrer para evitar levantar polvo contaminado y mantener los alrededores de las viviendas limpios y desmalezados.

También aconsejan no acumular leña ni escombros cerca de las casas, sellar posibles orificios por donde puedan ingresar roedores y guardar los alimentos en recipientes herméticos.

Quienes realicen tareas de limpieza en galpones o áreas rurales deben utilizar guantes y barbijo, mientras que para las actividades al aire libre se recomienda acampar en lugares despejados y evitar dormir directamente sobre el suelo.

Ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, las autoridades sanitarias indicaron no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO