Refuerzan las recomendaciones para prevenir el hantavirus en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta difundió un nuevo informe epidemiológico y reforzó las medidas de prevención frente al Hantavirus, una infección transmitida por roedores silvestres que puede provocar cuadros graves.

Según el reporte correspondiente a las semanas epidemiológicas 1 a 10 de 2026, en la provincia de Salta ya se confirmaron 12 casos de la enfermedad. La mayor concentración se registra en el departamento Orán, con 10 diagnósticos positivos, de los cuales ocho corresponden a San Ramón de la Nueva Orán y dos a Colonia Santa Rosa.

Los otros casos confirmados se registraron en General Güemes y Tartagal, en el departamento General José de San Martín.

Además, el sistema sanitario mantiene 50 casos sospechosos bajo seguimiento epidemiológico en distintos puntos de la provincia, entre ellos Capital, Rivadavia, Santa Victoria y Anta.

El informe también confirmó dos fallecimientos vinculados a la enfermedad, uno en el departamento General San Martín y otro en Orán. Ambas víctimas pertenecían al grupo etario de entre 20 y 50 años. De los casos confirmados, 10 corresponden a hombres y dos a mujeres.

Síntomas de alerta

El hantavirus suele comenzar con síntomas similares a los de una gripe. Entre los principales signos se encuentran fiebre alta, dolores musculares, escalofríos y dolor de cabeza.

También pueden aparecer náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, el síntoma más grave es la dificultad respiratoria, que puede presentarse en etapas avanzadas y requiere atención médica inmediata.

Medidas de prevención

Desde la cartera sanitaria recordaron que el contagio ocurre principalmente al inhalar partículas provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados.

Por ello, recomendaron ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar, humedecer los pisos con agua y lavandina antes de barrer para evitar levantar polvo contaminado y mantener los alrededores de las viviendas limpios y desmalezados.

También aconsejan no acumular leña ni escombros cerca de las casas, sellar posibles orificios por donde puedan ingresar roedores y guardar los alimentos en recipientes herméticos.

Quienes realicen tareas de limpieza en galpones o áreas rurales deben utilizar guantes y barbijo, mientras que para las actividades al aire libre se recomienda acampar en lugares despejados y evitar dormir directamente sobre el suelo.

Ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, las autoridades sanitarias indicaron no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica.