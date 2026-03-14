El Parque del Bicentenario celebra un nuevo aniversario

El Parque del Bicentenario celebrará un nuevo aniversario con una jornada especial cargada de propuestas recreativas, deportivas y culturales para toda la familia. Las actividades se desarrollarán este sábado a lo largo de la tarde y la noche, con espectáculos, juegos y demostraciones abiertas al público.

La programación comenzará a las 16 con “Reciclate”, una actividad destinada a niños que se realizará junto a la Fundación CEO-Sol. La propuesta busca enseñar, a través del juego, la importancia de la separación de residuos y el cuidado del ambiente.

A las 17 se llevará a cabo la demostración “A rodar”, en la que participarán skaters, riders de BMX y rollers. La actividad tendrá lugar en el sector del skate park y el playón del predio, con exhibiciones abiertas al público.

En paralelo, entre las 17 y las 18.30, el parque recibirá la visita de la Escuela de Cocina Gourmet, que llegará con su camión de capacitación para brindar una charla gastronómica y una degustación de dulces para los asistentes.

La jornada continuará a las 18.30 con el “Duelo de Zumba”, una clase magistral en el escenario central encabezada por la profesora Nelly Herrera junto a instructores del parque, en una propuesta que combinará baile, música y actividad física.

Desde las 19.30, el DJ Monco animará la previa del espectáculo principal con música para acompañar el clima festivo del aniversario.

El cierre llegará a las 20 con el show “Choque Urbano”, y a las 21 se realizará el momento más esperado de la jornada: el tradicional “Feliz cumple parque”, donde se soplarán las velitas para celebrar un nuevo año de este emblemático espacio verde de la ciudad.

El Parque del Bicentenario fue inaugurado oficialmente el 12 de marzo de 2015 como parte de un proyecto destinado a recuperar un sector clave del norte de la ciudad de Salta y transformarlo en un espacio público para el encuentro, el deporte y la recreación.