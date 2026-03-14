Colapinto largará 12° en el GP de China

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una sólida clasificación y largará en el 12° puesto en el Gran Premio de China, lo que lo deja con buenas expectativas de pelear por sus primeros puntos de la temporada.

El pilarense, que compite para Alpine F1 Team, mostró un buen rendimiento durante la clasificación. En la Q1 avanzó sin dificultades gracias a un registro de 1:33,634, que lo ubicó en el décimo puesto.

En la Q2 volvió a mantener un ritmo competitivo y marcó 1:33,357, aunque no logró acceder a la última tanda clasificatoria al quedar a solo cinco milésimas del corte.

A pesar de no ingresar en la Q3, el argentino largará desde la 12ª posición, una ubicación que le abre la posibilidad de pelear por entrar en zona de puntos.

Antonelli se quedó con la pole

La pole position fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, con un tiempo de 1:32,064.

A su lado en la primera fila partirá su compañero de equipo, el británico George Russell.

La segunda fila estará integrada por los pilotos de Scuderia Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc.

Detrás se ubicarán los McLaren F1 Team de Oscar Piastri y Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron Pierre Gasly, Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman.

Cómo le fue en la carrera sprint

Horas antes se disputó la carrera sprint del fin de semana, en la que Russell se quedó con la victoria, seguido por Leclerc y Hamilton.

Colapinto, en tanto, protagonizó una buena largada que le permitió avanzar del puesto 16 al 12, aunque luego no logró sostener el ritmo y terminó 14°.