Llaman a oferentes para construir un nuevo pozo de agua en El Galpón

El municipio de El Galpón anunció el inicio del llamado a oferentes para la construcción de un nuevo pozo de agua en el barrio San Roque, una obra que apunta a mejorar el abastecimiento para decenas de familias de distintos sectores de la localidad.

El anuncio fue realizado por el intendente Federico Sacca tras una reunión con el ministro de Gobierno de la provincia y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, donde se confirmó el inicio del proceso de contratación para avanzar con el proyecto.

Según se informó, el nuevo pozo permitirá mejorar la provisión de agua potable para vecinos de los barrios Congreso, el asentamiento La Esperanza, el sector del cementerio y la zona cercana a la Escuela Agrotécnica, áreas donde desde hace tiempo se viene planteando la necesidad de reforzar el servicio.

Además, como parte de la obra también se prevé la extensión de redes de agua en el asentamiento La Esperanza, lo que permitirá optimizar la distribución del servicio y acompañar el crecimiento de ese sector de la localidad.

El intendente destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz, del ministro Jarsún y de legisladores y concejales locales para avanzar con proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos de El Galpón.