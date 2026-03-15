Suspenden la Finalissima entre Argentina y España por la tensión en Medio Oriente

La Finalissima que debían disputar Selección Argentina de Fútbol y Selección de España fue suspendida luego de que no se pudiera definir una nueva sede para el encuentro.

El partido estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar, pero la creciente tensión política y militar en Medio Oriente obligó a replantear la organización del evento.

La decisión fue confirmada por la UEFA, que explicó que durante las últimas semanas se evaluaron distintas alternativas para poder disputar el partido.

Entre las opciones analizadas figuró la posibilidad de trasladar el encuentro al Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, o incluso organizar una serie a doble partido entre ambos seleccionados. Sin embargo, ninguna de las propuestas logró reunir el consenso necesario entre las partes involucradas.

Ante la falta de una sede y una fecha compatibles, la UEFA decidió finalmente cancelar esta edición del torneo, que se organiza junto a la CONMEBOL y enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.