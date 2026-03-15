Inundaciones en el norte de Salta y crecida del río Bermejo

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la madrugada de este domingo volvieron a generar complicaciones en distintos puntos del norte de Salta, con calles inundadas, caminos afectados y el aumento del caudal de los ríos de la región.

Uno de los puntos más afectados fue la ciudad de Tartagal, donde la lluvia cayó con gran intensidad durante varias horas y provocó anegamientos en distintos barrios. Vecinos difundieron videos e imágenes en los que se observa cómo el agua cubrió calles completas, dificultando el tránsito de vehículos y peatones.

La situación también se vio agravada por el aumento del caudal de los ríos del norte provincial, alimentados por las precipitaciones registradas tanto en territorio argentino como en zonas cercanas de Bolivia.

Cerraron el puerto de chalanas por la crecida del Bermejo

En el departamento Orán, el temporal tuvo impacto directo en la zona fronteriza. El puerto de chalanas que conecta Aguas Blancas con la ciudad boliviana de Bermejo debió ser cerrado de manera preventiva debido a la crecida del río Bermejo.

La suspensión del cruce fluvial obligó a interrumpir el paso de personas y mercaderías por esta vía, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente del nivel del río ante la posibilidad de nuevas lluvias en la cuenca.

Complicaciones también en Anta

El temporal también se sintió con fuerza en el departamento Anta. En la localidad de Las Lajitas se registró un fuerte diluvio durante la madrugada que provocó anegamientos en calles y complicaciones en caminos rurales.