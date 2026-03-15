Franco Colapinto terminó 10° en China y sumó su primer punto de la temporada

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y logró sumar su primer punto de la temporada 2026 con la escudería Alpine F1 Team.

El triunfo en la competencia quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), escoltado por el británico George Russell (Mercedes) y su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

Colapinto había clasificado inicialmente en el 12° puesto, pero finalmente largó desde la décima posición tras las bajas de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Desde el inicio protagonizó una gran largada que le permitió escalar rápidamente posiciones y ubicarse sexto en la primera vuelta.

Incluso, durante la carrera llegó a colocarse segundo tras estirar su parada en boxes durante un período de safety car, una estrategia que lo mantuvo durante varios giros peleando en los puestos de adelante.

Sin embargo, distintos inconvenientes técnicos complicaron su rendimiento en la parte final de la competencia. Tras la carrera, el argentino valoró el punto conseguido, aunque se mostró autocrítico y frustrado por cómo se desarrolló la prueba.

“Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, explicó.

El piloto también reveló que su monoplaza sufrió daños importantes durante la carrera: “Tenía mucho graining en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”.

Pese a las dificultades, Colapinto destacó el esfuerzo realizado durante la competencia: “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca”.