Escuela nueva, pero sin luz: el reclamo de una comunidad educativa en Chicoana

Padres de alumnos del anexo del Colegio Secundario Islas Malvinas, ubicado en el paraje Agua Negra, en el departamento Chicoana, denunciaron que el establecimiento funciona desde el año pasado sin suministro eléctrico estable, a pesar de tratarse de un edificio recientemente construido que aún no fue inaugurado oficialmente.

El establecimiento se encuentra sobre la Ruta Provincial 33, camino a Cachi, y comenzó a recibir estudiantes en 2025 ante la necesidad de garantizar el acceso a la educación secundaria en la zona. Sin embargo, los padres aseguran que los paneles solares instalados nunca llegaron a funcionar correctamente, ya que las baterías que deben almacenar la energía no están operativas.

El reclamo fue expresado por Ivana Domínguez, madre de uno de los alumnos, durante una entrevista en Radio Salta. Según explicó, la falta de electricidad genera serias dificultades para el desarrollo de las actividades escolares.

“Ahora con el horario de otoño-invierno los chicos llegan y todavía está oscuro. Necesitamos la luz porque entran muy temprano”, señaló.

El anexo recibe actualmente a unos 23 estudiantes de primero a quinto año, muchos de los cuales provienen de distintos parajes rurales y deben trasladarse largas distancias hasta la ruta para tomar el transporte escolar.

De acuerdo con lo relatado por los padres, el edificio cuenta con la infraestructura para el funcionamiento de paneles solares, pero las baterías necesarias para almacenar la energía nunca quedaron en funcionamiento. Incluso recordaron que el año pasado se colocó una batería de manera provisoria que funcionó apenas durante dos días antes de ser retirada.

“Nos prometieron que el colegio iba a tener luz y todo lo necesario, pero está funcionando sin electricidad”, sostuvo Domínguez.

Según les informaron desde la dirección del establecimiento, las baterías habrían sido llevadas nuevamente al colegio, pero no pueden ser instaladas hasta que el Ministerio de Educación de Salta autorice el procedimiento y envíe personal técnico para realizar la conexión.

Mientras tanto, las clases se desarrollan únicamente con luz natural, una situación que complica el inicio de la jornada escolar, especialmente durante los meses más fríos y con menor luz solar.

Otros problemas en el establecimiento

El reclamo de las familias no se limita a la falta de electricidad. Los padres también señalaron problemas de personal, ya que el colegio cuenta actualmente con una sola ordenanza y no dispone de preceptor. Además, el servicio de comedor todavía no está en funcionamiento.

A esto se sumaron dificultades con el abastecimiento de agua. Al no contar con energía eléctrica, la bomba que llena el tanque no podía funcionar, por lo que en un principio debían utilizar un generador para garantizar el suministro.

Los padres aseguraron que el problema fue planteado en reiteradas oportunidades ante las autoridades educativas, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.

“Es una lástima porque es un colegio nuevo y los chicos lo necesitan”, concluyó Domínguez.