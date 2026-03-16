Accidente laboral en Cerrillos: Un joven murió electrocutado

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Un joven de 28 años murió tras una descarga eléctrica, cuando instalaba un cartel luminoso.

Según las primeras investigaciones, los trabajadores habrían rozado cables de alta tensión.

Otro joven resultó herido, pero su estado no es grave y fue derivado al hospital de Cerrillos.

Se esperan los resultados de las pericias y en principio habría negligencia porque fue un accidente que se podría haber evitado.

Cabe mencionar que el viernes pasado un trabajador falleció al caer de un silo, en Campichuelo, localidad norteña de Embarcación.

Se suma a otro incidente ocurrido hace algunos días en Avenida Yrigoyen al 2.200 de esta capital, donde un obrero de 49 años murió electrocutado en un galpón donde funciona una fraccionadora de sal.