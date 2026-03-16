Detienen a los padres de una beba que permanece internada en estado delicado

Según consta en las actuaciones, la menor ingresó el 5 de marzo al nosocomio trasladada por el SAMEC y debió ser internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

Durante la atención médica se constató que la paciente presentaba diversas lesiones y otros indicadores clínicos que motivaron al equipo médico a dar inmediata intervención a la Fiscalía.