Detienen a los padres de una beba que permanece internada en estado delicado
La criatura de 8 meses había ingresado con un cuadro convulsivo y lesiones detectadas durante su atención.
Salta Hoy
16 / 03 / 2026
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Según consta en las actuaciones, la menor ingresó el 5 de marzo al nosocomio trasladada por el SAMEC y debió ser internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.
Durante la atención médica se constató que la paciente presentaba diversas lesiones y otros indicadores clínicos que motivaron al equipo médico a dar inmediata intervención a la Fiscalía.