 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El norte bajo el agua

Una abundante y violenta tormenta afectó a localidades del norte salteño el sábado pasado. Es el caso de la ciudad de Tartagal, Colonia Santa Rosa y otras cercanas, donde familias completas perdieron sus pertenencias.

Salta Hoy

16 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Los especialistas en climatología calculan que en la zona urbana se registró un total de 112 milímetros de lluvia caída en algunos minutos.

Incluso el automóvil de uno de los vecinos terminó en el fondo de una canal, comentó por Radio Salta el periodista Sandro Leguizamón.

Indicó que -pese a la gravedad del cuadro- las familias damnificadas se negaron a dejar sus hogares por temor a los robos.

Agregó por otro lado que desde ayer dejó de llover y esto permitió que las autoridades llegaran a los lugares más afectados con ayuda para los damnificados.

Finalmente Leguizamón comentó que el agua se llevó casi todos los plantines de los productores de Colonia Santa Rosa.

“Habrá que volver a sembrar, berenjena, zapallito, tomate y morrones”, dijo el periodista y remarcó que “el daño económico para estos agricultores es enorme”.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO