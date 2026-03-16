El norte bajo el agua

Los especialistas en climatología calculan que en la zona urbana se registró un total de 112 milímetros de lluvia caída en algunos minutos.

Incluso el automóvil de uno de los vecinos terminó en el fondo de una canal, comentó por Radio Salta el periodista Sandro Leguizamón.

Indicó que -pese a la gravedad del cuadro- las familias damnificadas se negaron a dejar sus hogares por temor a los robos.

Agregó por otro lado que desde ayer dejó de llover y esto permitió que las autoridades llegaran a los lugares más afectados con ayuda para los damnificados.

Finalmente Leguizamón comentó que el agua se llevó casi todos los plantines de los productores de Colonia Santa Rosa.

“Habrá que volver a sembrar, berenjena, zapallito, tomate y morrones”, dijo el periodista y remarcó que “el daño económico para estos agricultores es enorme”.