Un hombre mayor de edad murió broncoaspirado con hojas de coca mientras jugaba al fútbol
Radio Salta confirmó que ocurrió el sábado pasado alrededor de las 17:00 en la cancha Esperanza, de San Lorenzo.
Salta Hoy
16 / 03 / 2026
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Los compañeros y espectadores pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911, indicando que el hombre de 72 años se había broncoaspirado.
Al llegar, los profesionales del Samec confirmaron que había fallecido.
Se informó que el jugador tenía un acullico de hojas de coca en la boca en el momento del accidente.
La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento y si existían problemas de salud previos.