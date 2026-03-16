“La situación es gravísima en el Chaco salteño”

[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

“Muchos no tienen ni siquiera lo básico”, dijo el periodista de Diario El Tribuno, Miguel Escalante, quien recorre la zona afectada.

Desde el lugar conocido como “La Estrella” comentó que el circuito de ayuda del estado “no llega con la velocidad que debería llegar a los inundados”.