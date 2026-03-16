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Programa Cultural 

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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“La situación es gravísima en el Chaco salteño”

Tras las intensas lluvias en el territorio boliviano y la crecida del río Bermejo, numerosas comunidades originarias y criollas sufrieron el total anegamiento de sus terrenos.

Salta Hoy

16 / 03 / 2026

 

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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

“Muchos no tienen ni siquiera lo básico”, dijo el periodista de Diario El Tribuno, Miguel Escalante, quien recorre la zona afectada. 

Desde el lugar conocido como “La Estrella” comentó que el circuito de ayuda del estado “no llega con la velocidad que debería llegar a los inundados”.

 

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