Seguridad vial en Salta: Este fin de semana no hubo víctimas en accidentes de tránsito

La Policía Vial fiscalizó este fin de semana 15.000 vehículos y realizó 10.500 test de alcoholemia. De estos, 78 conductores dieron positivo y las consecuencias incluyen multas, pérdida de puntos y la retención de la licencia.

Además, este fin de semana se llevó a cabo el Festival de la Chicha en La Caldera, que reunió a aproximadamente 12.000 personas entre todas las jornadas del 13 al 15 de marzo.

El operativo policial resultó en 12 detenciones por diversas infracciones: 6 por contravenciones, 4 por drogas, una persona por delito y un detenido porque tenía un pedido de captura.



