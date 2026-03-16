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Seguridad vial en Salta: Este fin de semana no hubo víctimas en accidentes de tránsito

Se controlaron 14.000 vehículos y se realizaron 10.500 test de alcoholemia; 78 dieron positivo. El festival de La Chicha en La Caldera reunió a unas 12 mil personas.

16 / 03 / 2026

 

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La Policía Vial fiscalizó este fin de semana 15.000 vehículos y realizó 10.500 test de alcoholemia. De estos, 78 conductores dieron positivo y las consecuencias incluyen multas, pérdida de puntos y la retención de la licencia. 

Además, este fin de semana se llevó a cabo el Festival de la Chicha en La Caldera, que reunió a aproximadamente 12.000 personas entre todas las jornadas del 13 al 15 de marzo. 

El operativo policial resultó en 12 detenciones por diversas infracciones: 6 por contravenciones, 4 por drogas, una persona por delito y un detenido porque tenía un pedido de captura.


 

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