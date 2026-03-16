Obras en el nuevo ingreso al cerro San Bernardo

“Avanzamos con las obras de transformación del acceso a la reserva natural por avenida Asunción, donde se construirá una rotonda con sus respectivos nodos viales”, manifestó el Ing. Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta.

Indicó por otro lado que el plan vial de zona sur que incluye la total semaforización del acceso a barrio San Carlos y la construcción de nuevas ciclovías.

Finalmente mencionó que se cambiarán las bombas de extracción de agua por inundación ubicada debajo de Plaza Gurruchaga.

“Las nuevas bombas triplicará la capacidad para que el desagüe sea realmente más rápido”, expresó Viola.