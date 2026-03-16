La presión impositiva, en el centro de la agenda de comercio, industria y producción

En diálogo con Radio Salta, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta destacó la importancia de una reforma tributaria para mejorar la competitividad de la provincia frente a otras.

Se propone trabajar en un proyecto que permita a la provincia seguir recaudando impuestos mientras se fomenta la formalización de más negocios. La idea es que, al incorporar más personas al sector formal, se logre una reducción de impuestos a mediano y largo plazo, expresó.

“Nuestro sector prioriza el pago de sueldos, más allá de las críticas del sindicato”, dijo Herrera, al graficar la dura situación por la que atraviesa el comercio.

Volvió a reclamar por la falta de políticas serias para el controles que eviten la venta ambulante.