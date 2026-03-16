 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Operativos de ayuda en el norte ante las inundaciones

El Ministerio de Desarrollo Social coordinó este fin de semana la asistencia aérea, terrestre y fluvial en Rivadavia Banda Norte, estación Morillo. Fue ​ante la crecida del río Bermejo y las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia.

Salta Hoy

16 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El operativo de asistencia integral también llega a las localidades de Rivadavia Banda Sur, General Mosconi, Aguaray, El Quebrachal, Colonia Santa Rosa, Apolinario Saravia y General Pizarro.

Se informó que los equipos de trabajo están en el lugar para brindar apoyo inmediato, distribuyendo alimentos, agua y medicamentos. 

Las acciones están a cargo de la Policía de Salta, Defensa Civil, personal de Desarrollo Social y de los respectivos municipios.

La situación se monitorea constantemente para garantizar la seguridad de los habitantes.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO