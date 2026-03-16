Operativos de ayuda en el norte ante las inundaciones
El Ministerio de Desarrollo Social coordinó este fin de semana la asistencia aérea, terrestre y fluvial en Rivadavia Banda Norte, estación Morillo. Fue ante la crecida del río Bermejo y las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia.
Salta Hoy
16 / 03 / 2026
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El operativo de asistencia integral también llega a las localidades de Rivadavia Banda Sur, General Mosconi, Aguaray, El Quebrachal, Colonia Santa Rosa, Apolinario Saravia y General Pizarro.
Se informó que los equipos de trabajo están en el lugar para brindar apoyo inmediato, distribuyendo alimentos, agua y medicamentos.
Las acciones están a cargo de la Policía de Salta, Defensa Civil, personal de Desarrollo Social y de los respectivos municipios.
La situación se monitorea constantemente para garantizar la seguridad de los habitantes.