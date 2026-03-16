Operativos de ayuda en el norte ante las inundaciones

El operativo de asistencia integral también llega a las localidades de Rivadavia Banda Sur, General Mosconi, Aguaray, El Quebrachal, Colonia Santa Rosa, Apolinario Saravia y General Pizarro.

Se informó que los equipos de trabajo están en el lugar para brindar apoyo inmediato, distribuyendo alimentos, agua y medicamentos.

Las acciones están a cargo de la Policía de Salta, Defensa Civil, personal de Desarrollo Social y de los respectivos municipios.

La situación se monitorea constantemente para garantizar la seguridad de los habitantes.