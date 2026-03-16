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Incendio en una vivienda de Villa Floresta a raíz de una precaria instalación eléctrica

El alerta al Sistema de Emergencias 911 fue dado esta mañana por vecinos a las 7:00 por lo que ocurría en una casa en la zona este de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

16 / 03 / 2026

 

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Al lugar llegaron Bomberos Voluntarios, la policía y una ambulancia del Samec. 

Una mujer de 35 años fue asistida por una leve intoxicación por monóxido de carbono y no fue necesaria la derivación a un centro de salud. 

En el lugar se registraron daños parciales y la hipótesis es el recalentamiento en la línea por una instalación eléctrica precaria. 

 


 

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