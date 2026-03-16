Incendio en una vivienda de Villa Floresta a raíz de una precaria instalación eléctrica

Al lugar llegaron Bomberos Voluntarios, la policía y una ambulancia del Samec.

Una mujer de 35 años fue asistida por una leve intoxicación por monóxido de carbono y no fue necesaria la derivación a un centro de salud.

En el lugar se registraron daños parciales y la hipótesis es el recalentamiento en la línea por una instalación eléctrica precaria.



