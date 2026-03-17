Incendio en una vivienda del barrio Ferroviario

[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

Desde las 7:00 trabajan bomberos voluntarios y de la policía.

El propietario de la vivienda dijo que se despertó y vio la columna de humo.

El hombre y otros vecinos alertaron al Sistema de Emergencias 911, y al lugar también llegaron ambulancias, aunque no fue necesaria ninguna derivación.

El fuego afectó a dos vehículos estacionados en el garage.

Se esperan los resultados de las pericias para determinar las causas del incendio.