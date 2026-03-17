Incendio en una vivienda del barrio Ferroviario
El fuego se produjo en una casa ubicada en calle Los Fresnos y avenida Juan B. Justo. Afortunadamente no hubo personas afectadas.
Salta Hoy
17 / 03 / 2026
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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]
Desde las 7:00 trabajan bomberos voluntarios y de la policía.
El propietario de la vivienda dijo que se despertó y vio la columna de humo.
El hombre y otros vecinos alertaron al Sistema de Emergencias 911, y al lugar también llegaron ambulancias, aunque no fue necesaria ninguna derivación.
El fuego afectó a dos vehículos estacionados en el garage.
Se esperan los resultados de las pericias para determinar las causas del incendio.