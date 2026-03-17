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Incendio en una vivienda del barrio Ferroviario

El fuego se produjo en una casa ubicada en calle Los Fresnos y avenida Juan B. Justo. Afortunadamente no hubo personas afectadas.

Salta Hoy

17 / 03 / 2026

 

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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

Desde las 7:00 trabajan bomberos voluntarios y de la policía.

El propietario de la vivienda dijo que se despertó y vio la columna de humo. 

El hombre y otros vecinos alertaron al Sistema de Emergencias 911, y al lugar también llegaron ambulancias, aunque no fue necesaria ninguna derivación. 

El fuego afectó a dos vehículos estacionados en el garage. 

Se esperan los resultados de las pericias para determinar las causas del incendio.

 

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