Inundaciones en el Chaco salteño: Las comunidades sufren por la pérdida del ganado

“Los animales sufren mucho estrés al ver tanto líquido, se quedan quietos y finalmente mueren de hambre”, contó el periodista Miguel Escalante.

Los pobladores reclaman por la falta de ayuda del Estado, “reclaman forrajes para los animales y plásticos para protegerse del agua”, dijo el periodista.

Los pobladores siguen reclamando en los micrófonos del Diario El Tribuno por la falta de ayuda del Estado provincial. “A muchos sólo les llegó ayuda por parte de los municipios”, contó Escalante.

Señaló además que la mayoría de los módulos entregados está compuesto por alimentos secos que necesitan cocción. “Ellos recibieron arroz, harina y fideos”, pero necesitan “alimentos en conserva, algo de proteína”.

Los damnificados están “reclamando por forrajes, alimentos para las gallinas y plásticos para protegerse del agua”, dijo el periodista.