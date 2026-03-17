Gran parte de Salta bajo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

La zona de cobertura comprende para esta noche y madrugada del miércoles los departamentos Rivadavia, General San Martín, zona de Yunga de Iruya, Orán, y Santa Victoria.

Para esta noche Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

También Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.



