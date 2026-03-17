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Accidente y muertes en avenida Paraguay: El juicio comenzará  el 13 de abril

El siniestro por el cual será juzgado el imputado ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo de 2024 en avenida Paraguay.

Salta Hoy

17 / 03 / 2026

 

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El sujeto conducía un automóvil que circulaba de sur a norte y fue protagonista de un accidente de tránsito. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferente gravedad.

Según surgió de la investigación, el acusado conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y colisionara a peatones que salían de locales bailables de la zona.

 

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