Accidente y muertes en avenida Paraguay: El juicio comenzará  el 13 de abril

El sujeto conducía un automóvil que circulaba de sur a norte y fue protagonista de un accidente de tránsito. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferente gravedad.

Según surgió de la investigación, el acusado conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y colisionara a peatones que salían de locales bailables de la zona.