UNSa: Bajo acatamiento del paro

Con la huelga solicitan una recomposición salarial y la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario.

“La buena noticia es que la adhesión al paro es casi nula”, dijo el contador Juan Alberto Mariscal Rivera, secretario general de la universidad.

A su turno, Stella Mimessi, secretaria general de APUNSA, la Asociación del Personal de la Universidad, es decir del personal no docente, sostuvo que la adhesión a la medida de fuerza alcanzaba ayer entre el 70 y el 90%.

“El salario no docente viene con una caída brutal, con una pérdida del 70 por ciento de su valor”, manifestó por Radio Salta.

Agregó que esto se debe a la falta de cumplimiento de varios acuerdos paritarios previos a la asunción de la última gestión.

“Es el peor momento desde la llegada de la democracia”, dijo la gremialista.