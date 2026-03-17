 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Aumenta la cantidad de personas que no pueden pagar créditos y piden la quiebra

“Desde el año pasado vemos un incremento notable de las solicitudes” dijo por Radio Salta, Victoria Ambrossini, jueza a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades.

Salta Hoy

17 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Gráfico que las deudas con las que debe lidiar su juzgado provienen del consumo. “Muchos aseguran que el deudor es una mala persona, pero nosotros pensamos que no es así, “solo están pasando por una mal momento”.

La jueza comentó que hasta el momento 40 personas solicitaron la quiebra en su juzgado. 

“Somos 2 juzgados, así que calculo que los pedidos llegan a 80 en total”, indicó Ambrossini.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO