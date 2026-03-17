Aumenta la cantidad de personas que no pueden pagar créditos y piden la quiebra

Gráfico que las deudas con las que debe lidiar su juzgado provienen del consumo. “Muchos aseguran que el deudor es una mala persona, pero nosotros pensamos que no es así, “solo están pasando por una mal momento”.

La jueza comentó que hasta el momento 40 personas solicitaron la quiebra en su juzgado.

“Somos 2 juzgados, así que calculo que los pedidos llegan a 80 en total”, indicó Ambrossini.