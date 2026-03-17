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Más de 10 mil personas aprendieron a manejar gratuitamente

Este miércoles se realiza el segundo llamado para la inscripción de los aspirantes a realizar el curso en la Escuela de Manejo que depende de la comuna capitalina.

Salta Hoy

17 / 03 / 2026

 

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El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, recordó los requisitos fundamentales para inscribirse.

Por otro lado confirmó que el organismo conoce de la existencia de grupos en redes sociales que dan a conocer los lugares donde se realizan los controles de alcoholemia. 

“Lo sabemos y como estrategia, cambiamos las posiciones”, dijo el funcionario municipal.

 

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