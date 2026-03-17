Siete indigentes fueron demorados en la zona del canal de la calle Esteco

La operación comenzó esta mañana a las 9:30, realizada por la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta y la Policía Rural.

En Tucumán y Esteco, se encontraron cuatro personas, a quienes les secuestraron varios objetos personales.

A 100 metros, en Pellegrini y Esteco, se hallaron otras dos personas con colchones y pertenencias.

Los detenidos están a disposición de la justicia.

Pablo Farfán, de la Patrulla Ambiental, indicó que las denuncias ya manifestaban que esta gente delinquía en la zona, la patrulla hizo la limpieza del interior del canal, y los vecinos tuvieron una respuesta inmediata.

"El accionar de los efectivos policiales tuvo éxito y no hubo ninguna complicación", expresó el funcionario.

Farfán comentó que tras los operativos en el centro, la patrulla recibió una tercera denuncia sobre un principio de incendio en una de las laderas del cerro San Bernardo.