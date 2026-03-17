 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Odontólogos insisten en su negativa de tomar fotos a sus pacientes

Aseguran que las fotografías de las bocas de niños y adultos son consideradas “fotografías íntimas”. Cabe recordar que el  IPS ahora exige a los profesionales tomar una fotografía con el objetivo de mejorar el control o las auditorías de las prácticas. 

Salta Hoy

17 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Además, nos preguntamos cómo haremos con los pacientes con discapacidad, porque necesitamos el consentimiento del paciente” dijo Jorgelina Ojeda, presidenta del Colegio de Odontólogos de Salta.
 
Ojeda dijo que hay “una discriminación para con los odontólogos por parte del IPS” , “nosotros nunca supimos que le pidan fotografías a los dermatólogos, por ejemplo” se quejó la dentista.  

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO