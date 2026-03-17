Odontólogos insisten en su negativa de tomar fotos a sus pacientes
Aseguran que las fotografías de las bocas de niños y adultos son consideradas “fotografías íntimas”. Cabe recordar que el IPS ahora exige a los profesionales tomar una fotografía con el objetivo de mejorar el control o las auditorías de las prácticas.
Salta Hoy
17 / 03 / 2026
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“Además, nos preguntamos cómo haremos con los pacientes con discapacidad, porque necesitamos el consentimiento del paciente” dijo Jorgelina Ojeda, presidenta del Colegio de Odontólogos de Salta.
Ojeda dijo que hay “una discriminación para con los odontólogos por parte del IPS” , “nosotros nunca supimos que le pidan fotografías a los dermatólogos, por ejemplo” se quejó la dentista.