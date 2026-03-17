IPS, siempre polémico: Cartuccia volvió a criticar a Emilio Savoy
"Es como poner al lobo a cuidar las gallinas” dijo la legisladora oficialista Laura Cartuccia esta mañana por Radio Salta, sobre el nuevo rol del exinterventor de la obra social, quien ahora pasó a ser parte del directorio.
Salta Hoy
17 / 03 / 2026
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Por otro lado se mostró confiada en que la Legislatura Provincial modifique un artículo de la ley 7127 para captar a nuevos afiliados forzosos del IPS.
De esta manera auditores, jueces, magistrados y personal jerárquico de las empresas del estado, entes autárquicos, centralizados y descentralizados -más de 200 funcionarios públicos con algunos de los salarios más altos de la administración pública provincial- serán obligados a afiliarse al IPS.
“El proyecto tiene el fin de lograr igualdad” dijo Cartuccia