IPS, siempre polémico: Cartuccia volvió a criticar a Emilio Savoy



Por otro lado se mostró confiada en que la Legislatura Provincial modifique un artículo de la ley 7127 para captar a nuevos afiliados forzosos del IPS.

De esta manera auditores, jueces, magistrados y personal jerárquico de las empresas del estado, entes autárquicos, centralizados y descentralizados -más de 200 funcionarios públicos con algunos de los salarios más altos de la administración pública provincial- serán obligados a afiliarse al IPS.

“El proyecto tiene el fin de lograr igualdad” dijo Cartuccia



