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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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B° San Calixto: Investigan la muerte violenta de una mujer y el fallecimiento de su pareja

La mujer de 41 años habría sido atacada por un hombre con el que mantenía una relación de pareja, el cual posteriormente se habría quitado la vida.

Salta Hoy

17 / 03 / 2026

 

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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

Los cuerpos, fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de las correspondientes autopsias.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, está a cargo de la investigación.

Indicó que continúan en desarrollo todas las diligencias investigativas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

 

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