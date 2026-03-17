B° San Calixto: Investigan la muerte violenta de una mujer y el fallecimiento de su pareja

[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

Los cuerpos, fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de las correspondientes autopsias.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, está a cargo de la investigación.

Indicó que continúan en desarrollo todas las diligencias investigativas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.