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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Femicidio de Barrio San Calixto

Los familiares de la víctima ya reciben asistencia del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Salta Hoy

18 / 03 / 2026

 

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La trabajadora social Daiana Alanis -de esa unidad- comenzó este martes a brindar asistencia y contención a parte de la familia luego de una reunión que mantuvieron con la fiscal penal de la Unidad Fiscal  de Femicidios, María Luján Sodero Calvet.

Durante el encuentro, la Fiscal les informó sobre las diligencias adoptadas hasta el momento para esclarecer lo sucedido además de los derechos que les asisten como víctimas y los alcances de la Ley Brisa.

 

 

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