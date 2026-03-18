Femicidio de Barrio San Calixto
Los familiares de la víctima ya reciben asistencia del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
Salta Hoy
18 / 03 / 2026
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La trabajadora social Daiana Alanis -de esa unidad- comenzó este martes a brindar asistencia y contención a parte de la familia luego de una reunión que mantuvieron con la fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios, María Luján Sodero Calvet.
Durante el encuentro, la Fiscal les informó sobre las diligencias adoptadas hasta el momento para esclarecer lo sucedido además de los derechos que les asisten como víctimas y los alcances de la Ley Brisa.