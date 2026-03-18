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Un hombre rompió una vidriera y robó varias prendas de vestir

El ilícito ocurrió hoy a las 4:00 de la madrugada. A pocas horas del hecho el sujeto de 35 años fue detenido.

Salta Hoy

18 / 03 / 2026

 

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La propietaria del local, ubicado en calle Buenos Aires al 200, fue alertada por una enfermera que trabaja en esa cuadra. 

Al llegar, confirmó que una piedra había destrozado del blíndex. 

El local vende indumentaria para niños, y no cuenta con sistema de alarma ni cámaras. 

La policía investiga el caso, mientras el sistema de videovigilancia advirtió el accionar del sujeto. 

Es así que los uniformados lograron ubicar en la vía pública y detener a un hombre de 35 años, quien tenía en su poder ropas para niños. 

Se convirtió en el principal sospechoso y ahora debe responder ante la justicia. 

Una de las empleadas del negocio damnificado habló con Radio Salta. Contó que se llevaron ropa de nueva temporada, incluyendo buzos y camperas, con un valor aproximado de un millón y medio de pesos. 

Explicó que los propietarios se dirigieron a la comisaría primera para reconocer la mercadería sustraída. 

 

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