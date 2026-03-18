 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Suspenden las clases por falta de ordenanzas

Ocurrió en el anexo de jardín de infantes la Escuela 20 de Febrero 1813, ubicado sobre calle Piquillines entre Pachi Gorriti y Juan B. Justo, en la zona norte de la Ciudad.

Salta Hoy

18 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Los padres reclaman por la situación y esta mañana dieron a conocer la problemática. 

“Contratamos a una mamá para limpiar los baños y los docentes se encargan de ordenar  las aulas, pero no es la solución para el problema”, dijo Belén la madre de un alumno del jardín afectado por la falta de clases. 

Agregó que la falta de ordenanzas afecta a los pequeños que ya realizaron el periodo de adaptación en el inicio de clases. “Cómo le explicamos a ellos que las clases se suspenden”, dijo la afligida madre. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO