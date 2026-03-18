Suspenden las clases por falta de ordenanzas

Los padres reclaman por la situación y esta mañana dieron a conocer la problemática.

“Contratamos a una mamá para limpiar los baños y los docentes se encargan de ordenar las aulas, pero no es la solución para el problema”, dijo Belén la madre de un alumno del jardín afectado por la falta de clases.

Agregó que la falta de ordenanzas afecta a los pequeños que ya realizaron el periodo de adaptación en el inicio de clases. “Cómo le explicamos a ellos que las clases se suspenden”, dijo la afligida madre.