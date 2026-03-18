La provincia de Salta mantiene la vigilancia epidemiológica por casos de meningitis
Las autoridades sanitarias están alertas ante posibles brotes y afirman que la vacunación es clave para prevenir la enfermedad. Se registraron 8 casos en lo que va del año. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y rigidez en el cuello.
Salta Hoy
18 / 03 / 2026
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 8, comprendida entre el 22 y el 28 de febrero.
Enfermedades inmunoprevenibles
De acuerdo con el boletín epidemiológico, en lo que va del año se notificaron 8 casos acumulados de meningitis y meningoencefalitis en la provincia, correspondientes a distintas etiologías:
· 3 casos de meningoencefalitis viral
· 2 casos de meningitis tuberculosa
· 1 caso de encefalitis por herpes simple
· 1 caso de meningitis fúngica
· 1 caso de meningoencefalitis bacteriana
La meningitis es una enfermedad del sistema nervioso central que consiste en la inflamación de las meninges, membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. En algunos casos, la inflamación puede comprometer también el encéfalo, cuadro que se denomina meningoencefalitis.
Estas afecciones pueden tener origen infeccioso o no infeccioso, siendo las causas virales y bacterianas las más frecuentes y las de mayor importancia para la salud pública, debido a su potencial para producir brotes.
Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades inmunoprevenibles es la siguiente
· Se ha notificado 1 caso de coqueluche.
· Se registraron 7 casos de varicela. El acumulado anual es de 45.
· Se ha notificado 1 nuevo caso de parotiditis. Acumulado: 3 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Virus respiratorios
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 317 casos – Acumulado: 1942
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 62 casos – Acumulado: 603
· Neumonía: 68 casos – Acumulado: 622
· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 3
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 18 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia.
Hepatitis Virales
No se registraron casos nuevos en la SE 8. El acumulado anual es de 5 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 1 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 3 en San Martín.
Actualmente hay 2 en estudio y 14 fueron descartados.
Dengue
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 382 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 291 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 89 están en estudio.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 8.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 2
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron casos.
· Diarrea aguda: se registraron 1245 casos en la SE 8. El acumulado de casos es de 11.284.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana.
· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 1 caso.
· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana.
· No hubo casos nuevos de lepra. Acumulado: 3 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.
Enfermedades zoonóticas
· Hubo dos casos de araneismo. Acumulado: 6 casos
· Se ha notificado 18 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 151 casos.
· Se han notificado 14 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). El acumulado, en lo que va del año en APR es de 134 casos.
· Hubo dos casos de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 21 casos
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 1 caso
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 5 casos
· Se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 8 casos
· Se notificó un caso de hantavirosis. Acumulado: 7 casos
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis.
· No hubo casos de rabia animal.