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Todo listo para celebrar el Día del Artesano con identidad, tradición y saberes

El viernes 20 de marzo se presenta con una nutrida agenda dedicada a quienes mantienen vivos los oficios y saberes de la cultura. 

Espectáculos

18 / 03 / 2026

 

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La jornada dará inicio a las 13 horas con patio gastronómico y artesanos realizando demostración del proceso productivo de una artesanía en sus diferentes rubros como cerámica, talla de madera, cuero, metales, textil, entre otros. También habrá degustación de productos regionales y vinos artesanales.

Las actividades se desarrollarán en el Parquizado del Mercado Artesanal de Salta, Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con la participación de destacados artistas de Dagaz Canto, taller anual del Mercado Artesanal; Las Viajeritas, mujeres copleras; Trashumantes; Charanguita Martínez; Ilusión Salteña; Páyru y Edwin y Los Runas. La danza estará representada por el Ballet Tradición Joven y Ballet Los Hijos de Fierro.

Coronará el homenaje a los artesanos, el reconocido cantor y compositor salteño, referente de la nueva generación del folklore, Christian Herrera. Su música rescata las raíces tradicionales, con un estilo propio que reflejan la identidad y en sentir de su tierra.

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