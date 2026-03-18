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EN VIVO 18:00 a 19:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Enseñan técnicas de primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar

Con un curso dictado por profesionales del Samec se preparará a voluntarios en el método para realizar RCP. Será este jueves 19 de marzo de 10 a 12 horas en la sede del Samec en Arenales 1121.

Salta Hoy

18 / 03 / 2026

 

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“No se preocupen si no hay cupo para mañana porque todo el año realizaremos este tipo de capacitaciones”, dijo Nicolas O'Brien, responsable de la secretaría de Adultos Mayores del Gobierno de Salta.

Los interesados deben registrarse en el teléfono 3875 651339.

 

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