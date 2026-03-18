Enseñan técnicas de primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar
Con un curso dictado por profesionales del Samec se preparará a voluntarios en el método para realizar RCP. Será este jueves 19 de marzo de 10 a 12 horas en la sede del Samec en Arenales 1121.
Salta Hoy
18 / 03 / 2026
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“No se preocupen si no hay cupo para mañana porque todo el año realizaremos este tipo de capacitaciones”, dijo Nicolas O'Brien, responsable de la secretaría de Adultos Mayores del Gobierno de Salta.
Los interesados deben registrarse en el teléfono 3875 651339.