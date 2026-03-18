Femicidios en Salta: “Queremos llegar antes, no después”

“Para nosotros es una señal de alarma tener tres casos de femicidios en los tres primeros meses del año”, indicó la funcionaria por Radio Salta.

“Además es necesario entender que los cambios nos son inmediatos”, remarcó.

González Sastre indicó que es necesario articular mejor con todas las áreas para prevenir nuevas muertes.

“Las normativas y las leyes están, tenemos que cambiar conductas y desnaturalizar ciertos patrones”, sostuvo.

Al ser consultada sobre el femicidio de una mujer en Campo Quijano que esperaba una consigna policial, se sinceró al decir que “los recursos policiales son realmente insuficientes”.

“El 30 por ciento de las denuncias que se reciben son por violencia de género, es decir que la demanda es muy alta hoy”, expresó González Sastre y sugirió planificar otros métodos de protección con pulsera o botones antipánico.