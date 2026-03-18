Gremio lamenta haber sido excluido de las paritarias con el Gobierno

“Nos pasa lo mismo que ocurre en otros sindicatos de otros lugares del país: nos dejan de lado por ser combativos”, manifestó Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSA en el programa “Buscando señales”.

Y manifestó en otra línea que algunos delegados del gremio son perseguidos por sus funciones de representaciones de sus compañeros.

Cervera anticipó además la llegada a Salta de representantes de gremios de otras provincias. “Vamos a realizar un documento general sobre los aumentos paupérrimos que están ofreciendo las patronales”.