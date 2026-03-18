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Gremio lamenta haber sido excluido de las paritarias con el Gobierno

SITEPSA quedó de lado de las negociaciones que buscan mejorar los salarios de los empleados administrativos de Salta.

Salta Hoy

18 / 03 / 2026

 

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“Nos pasa lo mismo que ocurre en otros sindicatos de otros lugares del país: nos dejan de lado por ser combativos”, manifestó Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSA en el programa “Buscando señales”.

Y manifestó en otra línea que algunos delegados del gremio son perseguidos por sus funciones de representaciones de sus compañeros.

Cervera anticipó además la llegada a Salta de representantes de gremios de otras provincias. “Vamos a realizar un documento general  sobre los aumentos paupérrimos que están ofreciendo las patronales”.

 

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