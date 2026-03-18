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Robaron una bomba de agua en la Escuela 9 de Julio de Villa María Esther

Radio Salta confirmó que ocurrió hoy alrededor de las 5:30 de la madrugada en el establecimiento ubicado en calle Uriburu al 1900.

Salta Hoy

18 / 03 / 2026

 

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Cuando llegaron los ordenanzas descubrieron que habían robado una bomba de agua. Dijeron además que los delincuentes dejaron preparada otra bomba para llevarse. 

Afortunadamente, la escuela cuenta con agua de red, por lo que las actividades en el establecimiento no se vieron afectadas. 

La bomba sustraída estaba destinada a los tanques de reserva de la escuela.

Las autoridades educativas están tomando medidas para asegurar el resguardo de la nueva bomba y se inició una investigación sobre el incidente.

 

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