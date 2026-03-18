Boleto del colectivo: Saeta analiza pedir un aumento superior a los $1486 solicitados
El 30 de marzo se analizará en una audiencia pública la cifra que “ya está desactualizada”, advirtió esta mañana Claudio Mohr, presidente de Saeta.
Salta Hoy
18 / 03 / 2026
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"Vamos a abordar la posibilidad de valorar y actualizar un proceso en curso, considerando la viabilidad técnica de realizar modificaciones", explicó.
Destacó la importancia de revisar el expediente antes de la audiencia pública y la necesidad de evaluar si los cambios en el contexto podrían afectar los plazos establecidos.