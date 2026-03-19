Sede Tartagal: Diputado asegura que algunos docentes de la UNSa dictan clases drogados

La primera mención de la problemática fue realizada en la misma sesión de la Cámara Baja provincial y generó un verdadero revuelo.

“Los chicos de la sede Tartagal de la UNSa están muy preocupados por la situación y piensan que los profesores podrían tomar represalias contra ellos”, expresó.

Aclaró que su denuncia pública no tiene nada que ver con “prejuicios personales”.

“Esto no es para que nadie se moleste, esto debe ser investigado para mejorar la situación porque los docentes deben tener una conducta intachable”, comentó el diputado Arce.